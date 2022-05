Op donderdag 5 mei 2022 vieren we in Nederland onze vrijheid tijdens Bevrijdingsdag.

Dit jaar kan dit allemaal weer tijdens het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Wij zetten de line-up, locatie en meer informatie voor je op een rij. Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland vindt plaats op donderdag 5 mei 2022 in het Park bij de Euromast.

Tussen 12.30 en 23.00 uur is het festivalterrein open en de ingang vind je bij de kievitslaan/Parklaan. Het Bevrijdingsfestival is voor alle leeftijden en tickets hoef je niet te kopen, want de toegang is gratis.