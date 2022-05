Zes daders hebben dinsdagochtend rond 5.00 uur een negentienjarige man beroofd aan de Puitstraat in Rotterdam-Zuid. Hij was op dat moment aan het werk als bezorger. De daders bedreigden hem met een mes en stalen zijn geld, telefoons en een sieraad.

Vervolgens vluchtten de daders te voet, op een fiets en in een auto. Kort daarna kon in Oostvoorne een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden.

Dit ging niet vanzelf. De man negeerde een stopteken, waarna de politie hem moest dwingen te stoppen door zijn auto te rammen. Hierbij raakte niemand gewond.

De politie doet verder onderzoek naar de beroving.