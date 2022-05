Rotterdammers met een lager inkomen kunnen vanaf maandag de energietoeslag aanvragen. Dit is een steuntje in de rug, om de hoge energiekosten iets te drukken. Maar zo'n aanvraag doen is zo makkelijk nog niet. Daarom kunnen mensen volgende week op 46 locaties in de stad hulp krijgen.

De energietoeslag bedraagt 800 euro en kan worden aangevraagd door mensen die in januari van dit jaar een inkomen tot 120 procent of 140 procent van het sociaal minimum hadden. Die aanvraag kan echter alleen digitaal. Dat kan voor sommigen een drempel zijn, ziet het Netwerk Digitale Inclusie: 'De ervaring met andere financiële toeslagen leert dat juist de mensen met de grootste behoefte aan een financieel extraatje, ook de meeste moeite hebben met het (digitaal) aanvragen daarvan'.