Op het Grotekerkplein opent woensdag het nieuwe pop-upterras The Holy Toast. Op het terras kun je genieten van lekkere tosti's, drankjes en zoetigheden. The Holy Toast is een initiatief van de Laurenskerk om meer levendigheid te creëren op het Grotekerkplein. "We hopen hiermee Rotterdammers te trekken die lekker in de zon komen genieten van de rust in hartje centrum."

De opbrengst van het terras gaat volledig naar de Laurenskerk. "Hiermee kunnen we het monument openhouden en het gebouw onderhouden, wat elk jaar weer een grote kostenpost is.'' Het pop-upterras is open van dinsdag tot en met zondag en blijft tot en met september op het Grotekerkplein.