De politie heeft zondagmiddag een 23-jarige verdachte aangehouden voor de steekpartij aan de Fransen van de Puttestraat in Rotterdam-Noord. Een man (22) raakte hierbij zaterdagmiddag zwaargewond. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.

De aanleiding was een conflict in de relationele sfeer. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na de steekpartij sloeg de vermoedelijke dader op de vlucht. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. Er is gesproken met getuigen en camerabeelden bekeken.