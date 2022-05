Een stomdronken man heeft zaterdagavond voor flink wat paniek gezorgd op metrostation Capelsebrug in Rotterdam. Hij was van het perron gevallen en kon niet meer van het spoor afkomen. 'Heeft op haar na derde rails gemist.'

Omstanders die de man zagen vallen, sloegen direct alarm. Hulpdiensten rukten rond 23.30 uur uit. "Omdat de rails onder stroom staat, mocht de man niet bewegen", zegt een politiewoordvoerder. "Anders was er de kans dat hij onder stroom zou komen te staan."

Volgens wijkagenten in Ommoord was de man 'onvast ter been'. "De man heeft heel veel gelukt gehad. Op een haar na de derde rail gemist die onder stroom staat", schrijven ze op Instagram.

Het metroverkeer lag enige tijd stil en werd omgeleid door de val van de dronkaard. Ook moest de stroom van de rails worden gehaald. Hulpverleners hebben de man uiteindelijk van het spoor afgekregen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt, meldt de politie.