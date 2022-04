In een woning aan de Zegenstraat in Rotterdam-Zuid is rond 13.10 uur brand uitgebroken. De brand ontstond op het balkon. De oorzaak is nog niet duidelijk.

De brandweer moest het dak slopen om de brand te blussen. "De schade is behoorlijk", aldus een woordvoerder van de brandweer. Na een half uur was de brand onder controle. Er vielen geen gewonden.