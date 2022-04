Alle kramen op de drie grote markten in Rotterdam moeten vanaf zaterdag in de opstelling staan van voor de coronamaatregelen. Dat schrijft de teamleider Markten van de gemeente Rotterdam in een e-mail aan alle marktkooplui in Rotterdam.

In eerste instantie wilde de gemeente de coronaopstelling behouden, omdat sommige mensen de ruimte tussen de kramen prettig zouden vinden. De terugkeer naar de oude opstelling geldt alleen voor de markten aan de Binnenrotte in het centrum, op het Grote Visserijplein in West en op het Afrikaanderplein op Zuid. Kleinere markten moeten wel in de coronaopstelling blijven staan. In totaal telt Rotterdam tien markten. Terug naar oude plek Volgens de gemeente blijkt uit een enquête dat de meeste marktkooplui op het Grote Visserijplein en de Afrikaandermarkt terug wilden naar hun oude plek. De respons van marktkooplui op de centrummarkt was volgens de ambtenaar te laag om mee te tellen. De rechter besliste op 19 april dat er geen juridische grondslag meer is voor het handhaven van de coronaopstelling op de centrummarkt, nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft. Dit telt ook mee, vervolgt de teamleider. 'De gemeente gaat mee met de uitspraak van de rechter.' Rechtszaak De rechtszaak was aangespannen door Rotterdammer Kung Pang. De verkoper van zonnebrillen, bretels en petten had een toplocatie tussen de Markthal en de Centrale Bibliotheek,maar werd verdreven naar een uithoek, tegen de Mariniersweg aan. Daar draaide hij bijna geen omzet. Pang nam niet eens een advocaat in de arm. "Ik zocht alles uit op internet. Ik wist voor 99 procent zeker dat de rechter mij gelijk zou geven." "Vooraf heeft de gemeente beloofd dat we terug zouden gaan naar de oude opstelling, zodra de coronamaatregelen afgeschaft zouden zijn", zegt Hennie van Schaik, marktkoopman en lid van de wijkraad Centrum voor 50PLUS. "Dat zijn ze nu. Afspraak is afspraak."