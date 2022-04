De nacht na de zege van Feyenoord is over het algemeen rustig verlopen, laat een politiewoordvoerder weten. Even na middernacht ontstonden er wel kort problemen bij de Franse bussen.

Een aantal supporters 'ontsnapten' uit de bussen en veroorzaakten overlast bij de McDonald's tegenover De Kuip. De politie greep in om verdere escalatie te voorkomen. De Fransmannen werden gefouilleerd en er is tenminste één supporter aangehouden. Donderdagavond ging Feyenoord er met de winst vandoor in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. De Feyenoord-supporters waren in extase na deze belangrijke zege. Fans lieten het stadion op de grondvesten trillen. Ook in het centrum van de stad werd uitbundig feest gevierd. Vuurwerk De politie greep gedurende de dag op verschillende plekken in en hield 41 mensen aan. Het ging voornamelijk om Fransen, die werden opgepakt voor het bezit van (zwaar) vuurwerk. Vooral de aankomst bij De Kuip was donderdagmiddag chaotisch. Sommige Fransen probeerden de confrontatie te zoeken met supporters van Feyenoord, die in de rij stonden. Er werd met vuurwerk gegooid. Met moeite lukte het de politie om de Marseille-fans richting het uitvak te krijgen.