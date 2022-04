De politie denkt de mysterieuze Vlaardingse messentrekker, die werd gezocht voor het in de rug steken van een jonge hockeyster (21), te pakken te hebben. Een zestienjarige verdachte heeft zich woensdag zelf gemeld bij de politie. Sinds het paasweekeinde was een klopjacht op de dader gaande.

De uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag, waarin nieuwe, duidelijke beelden van de verdachte én de fiets waar hij op reed werden getoond, hebben voor de politie voor een doorbraak gezorgd. Met name de fiets moet voor mensen uit de omgeving herkenbaar zijn geweest. Uit de eerste beelden was al gebleken dat het een oud model herenfiets is, met een 'ouderwets' wit achterspatbord.

De politie heeft in haar jacht op de man lange tijd niet veel meer dan een zwarte schim en een vaag beeld van zijn fiets. De reconstructie daarentegen is al snel klip en klaar. Het slachtoffer fietst op de late avond van paaszaterdag - 16 april - vanaf het hockeycomplex van haar club HC Schiedam, waar ze deelnam aan het drukbezochte paastoernooi, naar het centrum van Vlaardingen. Ze heeft afgesproken met haar vriend, die daar op haar wacht in een café op de Hoogstraat. Daar komt ze niet aan, want onderweg naar de stad wordt ze op de Kortedijk in haar rug gestoken door een fietser.

Geluk gehad

De dader fietst haar eerst bij Plein Emaus tegemoet, rijdt haar voorbij maar keert daarna snel om en gaat de Vlaardingse vrouw achterna. Na molen Aeolus, op de Kortedijk, haalt hij haar in en slaat dan toe. Het slachtoffer heeft in eerste instantie niet in de gaten dat ze is gestoken. Ze denkt een harde klap op haar rug te hebben gekregen. Als ze een stukje verderop, op de Kortedijk, aan haar rug voelt, heeft ze door dat ze bloedt. Buurtbewoners ontfermen zich over haar. Getuigen melden dat de gewonde vrouw op een stoeprand zat en goed aanspreekbaar was terwijl het mes nog uit haar rug stak. Volgens de politie heeft het slachtoffer geluk gehad dat ze niet zwaargewond is geraakt.

Na de steekpartij start de politie een klopjacht op de dader, die 'zo snel mogelijk van straat' moet. Al op dinsdagavond 19 april toont de politie de eerste camerabeelden van de in het donker geklede verdachte en een deel van zijn vluchtroute in televisieprogramma Opsporing Verzocht. De uitzending levert binnen een dag zestien tips op.

Gezicht van de verdachte

De eerste beelden van de verdachte zijn nog vaag, maar een week later - afgelopen dinsdag - kan de politie scherpere beelden tonen van de verdachte. Hij is de bewuste zaterdagavond 'gevangen' door camera's bij de Hoogstraat, tussen het Liesveldviaduct en de Blokmakersplaats, nabij de C&A. Afgaand op de beelden lijkt hij daar rond te fietsen alsof hij wacht op een voorbijganger. Op een bepaald moment staat hij even stil en is het alsof hij naar het terras van horecazaak Het Hart van Vlaardingen staart. Dan wordt ook een deel van het gezicht van de verdachte door een camera vastgelegd.