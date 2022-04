In een internationaal onderzoek naar de handel in ivoor heeft de politie meerdere slagtanden van olifanten in beslag genomen. De ruim 85 kilo ivoor heeft een waarde van meer dan 50.000 euro, meldt de politie.

Het onderzoek startte enkele maanden geleden, toen een postbedrijf in de omgeving van Rotterdam een pakket binnen kreeg dat er verdacht uit zag. Het was een grote houten kist. Toen die werd opengemaakt, troffen ze een grote slagtand van een olifant aan. De handel in ruw ivoor is verboden in Europa en daarom werd de vondst gemeld bij de douane.

De douane liet de slagtand onderzoeken in een laboratorium. Er werd onderzoek gedaan naar afkomst van het ivoor en de leeftijd bepaald. De douane heeft hierop Team Milieu Rotterdam ingeschakeld, waarna onder leiding van een officier van justitie een onderzoek werd gestart. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke weg het ivoor precies aflegt en welke personen en bedrijven bij deze handel betrokken zijn.

'Structurele handel'

"Het vermoeden bestaat dat er sprake is van structurele handel in ivoor. Er zijn namelijk al meerdere zendingen onderschept", schrijft de politie. Om hoeveel zendingen het gaat, maakte de politie niet bekend. De komende tijd gaat het onderzoek verder. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.