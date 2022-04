De politie heeft woensdag in Rotterdam-Feijenoord een vijftienjarige jongen aangehouden, omdat hij zonder rijbewijs in een huurauto reed.

De jongen negeerde een stopteken van de politie, die hem wilde controleren op basis van het gescande kenteken. Hij reed de auto, een Mercedes, vervolgens tegen een paaltje. De jongen rende weg, maar agenten konden hem na een korte achtervolging aanhouden.



Toen bleek dat de bestuurder pas vijftien jaar oud was en dus geen rijbewijs had. Daardoor was hij niet verzekerd. Ook kon hij zich niet legitimeren. Daarvoor kreeg hij een bekeuring. De auto is teruggebracht naar de verhuurder.