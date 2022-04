Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straffen die de rechtbank Rotterdam heeft uitgedeeld aan acht zogenoemde uithalers. Dat zijn mannen die door criminele bendes worden ingezet om cocaïne uit containers veilig te stellen. Tegen hen werden celstraffen tot tien maanden geëist, maar de rechtbank deelde veel lagere straffen uit.

De mannen - tussen de 19 en 37 jaar oud - stonden vorige week woensdag voor de politierechter. Ze werden veroordeeld voor celstraffen variërend van 90 dagen tot vijf maanden. Eerder dit jaar werden de mannen op verboden gedeeltes van de Rotterdamse haven aangehouden.

Volgens het OM zijn de straffen te laag die de rechtbank heeft uitgedeeld. Ook is het er niet mee eens dat aan geen van de mannen een gebiedsverbod is opgelegd. "Terwijl dat juist bedoeld is om uithalers het zo moeilijk mogelijk te maken drugs uit de containers te halen", aldus het OM Rotterdam.

Voor het OM zijn dat genoeg redenen om in alle acht zaken in hoger beroep te gaan.