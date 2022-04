Een driedaagse benefiet voor de aanleg van een islamitische begraafplaats in Rotterdam heeft 165.659 euro opgeleverd. Burgemeester Aboutaleb liet zich van zijn gulle kant zien: hij doneerde 1000 euro.

"Eigenlijk zijn we veel te laat met deze begraafplaats. Ik zeur er al jaren over'', vertelde Aboutaleb zondag in moskee Ettaouhid in het Oude-Westen. "Ik heb het altijd wonderbaarlijk gevonden dat moslims blijven doorgaan met het laten overvliegen van hun stoffelijk overschot naar andere delen van de wereld. Dat is geen goede oplossing voor de lange termijn.''

Het streefdoel van de inzameling was eigenlijk 100.000 euro, maar het ging als een speer. Dat vertelt Muhammed Akbulut van Spior (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond), die namens de gemeenschap het voortouw neemt in de onderhandelingen met de gemeente. In het weekend is in drie moskeeën geld ingezameld middels een live-uitzending.

De gemeenschap moet zelf zorgdragen voor de financiering van een begraafplaats. Met het geld dat nú is opgehaald, worden de kosten voor een bodemonderzoek en het wijzigen van een bestemmingsplan vergoed. Als al die onderzoeken succesvol zijn afgerond, kunnen moslims overgaan tot de aankoop van een stuk grond naast de Zuiderbegraafplaats in Lombardijen. De verwachting is dat voor de aankoop van het terrein een bedrag van rond de 2 à 3 miljoen euro nodig is.

"We wilden eerst een kostendekkende inzamelingsactie houden'', zegt Akbulut. "Maar de donaties hebben onze verwachtingen overtroffen. De gulheid van onze gemeenschap blijft me elke keer weer positief verbazen. De kers op de taart was natuurlijk dat Aboutaleb spontaan aansloot en ook doneerde.''

De burgemeester heeft zich meerdere keren publiekelijk uitgesproken over zijn wens om in Nederland begraven te worden. "Het toppunt van integratie is een stukje bodem van Nederland opeisen", aldus Aboutaleb zondag.