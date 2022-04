Een man is zondagavond beschoten in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd op de Slinge onder vuur genomen door een nog onbekende man. De politie laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar is. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 19.50 uur een melding van een schietpartij. Hulpdiensten vonden de man uiteindelijk op de Tiengemetensingel, een paar 100 meter verderop. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam