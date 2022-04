In de machinekamer van een vrachtschip met 5000 ton stookolie woedde zondagnacht een brand. Het schip was op dat moment nog aan het varen in het Hartelkanaal bij Europoort. Vier mensen waren aan boord, maar raakten niet gewond.

De medewerkers in de machinekamer wisten de brand zelf te blussen. Vervolgens is de brandweer met behulp van het Havenbedrijf aan boord gegaan. "Het schip is beschadigd geraakt, maar niet gezonken", zegt een woordvoerder van de brandweer Rotterdam-Rijnmond. "We doen onderzoek naar de oorzaak van de brand." Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam