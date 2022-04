Een veertienjarig meisje is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Kerkwervesingel in Rotterdam-Pendrecht. Het slachtoffer zat op de fiets toen ze werd aangereden door een automobilist.

De tiener liep ernstig hoofdletsel op en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het team beschikt onder meer over een arts en wordt ingezet bij ernstige ongelukken.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie doet daar onderzoek naar. De Kerkwervesingel is daardoor enige tijd afgesloten geweest.