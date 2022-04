De politie is zaterdag- op zondagnacht in Rotterdam-West gestuit op een gestolen Maserati GranTurismo. De kentekenplaten en de auto bleken gestolen te zijn in België. De bestuurder werd na een korte achtervolging te voet aangehouden.

De politie kwam de bolide - die nieuw zo'n 221.000 euro kost - op het spoor via camera's. De kentekenplaten bleken gestolen te zijn. Agenten troffen de auto vervolgens geparkeerd aan in de Zoutziedersstraat. 'In het holst van de nacht liep er net een man in de buurt van de Maserati, wat ons een reden gaf voor een gesprek,' schrijft het politieteam uit Delfshaven op sociale media.

Na een rammelend verhaal werd de man gefouilleerd. Daarbij kwam de sleutel van de Maserati boven water. De bestuurder van de auto nam daarop snel de benen. Hij kwam niet ver en werd op de Mathenesserweg aangehouden. De 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats bleek ook nog twaalf dagen in de gevangenis open te hebben staan.

Bij de aanhouding bleken niet alleen de kentekenplaten, maar ook de auto over de grens gestolen te zijn. 'Met een topsnelheid van 285 kilometer per uur waren wij al lang blij dat de auto geparkeerd was,' schrijft de politie. De recherche doet verder onderzoek.