Dankzij een miljoenengift van Stichting De Verre Bergen keert Rotterdam nog eens tienduizenden Rotterdamse minima een energietoeslag van 800 euro uit. De stichting stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de hulp.

Door de schenking kan Rotterdam alle minima met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk sociaal minimum nu een toeslag van 800 euro sturen. In totaal worden nu ruim 83.000 huishoudens met de laagste inkomens in de stad met deze toeslag geholpen.

De Verre Bergen is een Rotterdamse filantropische instelling die is opgezet door de vermogende familie Van der Vorm. Het is zeer ongebruikelijk dat een particuliere instelling de overheid op deze manier te hulp schiet. "We zijn de stichting ontzettend dankbaar en gaan ervoor zorgen zo snel mogelijk het geld bij de betreffende huishoudens te krijgen", schrijft het college zaterdagochtend in een brief aan de raad.

De gemeente ontvangt steeds meer signalen dat Rotterdammers het financieel niet meer redden door de stijgende energieprijzen. Het Rijk stelde om die reden onlangs extra middelen beschikbaar om een energietoeslag van 800 euro over te maken naar Rotterdamse minima. Het ging om iedereen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Maar Rotterdam vond dat te weinig, omdat een veel grotere groep minima wordt getroffen door de hoge energieprijzen. Daar was alleen geen dekking voor. PvdA en SP kwamen afgelopen donderdag met een motie om in elk geval de groep tussen 120 en 130 procent van het wettelijk sociaal minimum te helpen met een toeslag van 200 euro, maar dat voorstel kreeg geen steun van de vier nieuwe beoogde coalitiepartijen.

De volgende ochtend meldde stichting De Verre Bergen zich bij de gemeente. Om mogelijk te maken dat alle Rotterdammers met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk sociaal minimum de toeslag van 800 euro krijgen, stelt de stichting maximaal 15 miljoen euro beschikbaar. Daardoor ontvangen in Rotterdam nu veel meer mensen de toeslag dan in de rest van het land.

"U zult begrijpen dat we ontzettend dankbaar zijn en tegelijkertijd goed moeten uitzoeken hoe we de samenwerking met de stichting binnen de wet- en regelgeving goed kunnen vormgeven", schrijft het college. Maar volgens een woordvoerder past de gift binnen de regels en zal het geld zo snel mogelijk worden overgemaakt aan alle inwoners die het betreft.

Wethouder Michiel Grauss zat op de fiets toen hij vrijdagochtend door burgemeester Aboutaleb werd gebeld met het nieuws. "Hij zei: De Verre Bergen heeft gebeld, ze willen helpen en onze armen niet in de kou laten staan", vertelt Grauss. "Ik ben hier ongelooflijk blij mee, dit is geweldig. Veel Rotterdammers komen gewoon keihard in de knel, mensen moeten kiezen tussen eten kopen en hun zorgverzekering betalen. Niet alleen de energieprijzen gaan omhoog, ook veel andere dingen worden duurder. Voor veel mensen is het echt een ramp wat er op dit moment gebeurt. Dit is voor hen een hele mooie steun."

Grauss was afgelopen donderdag teleurgesteld toen de vier nieuwe coalitiepartijen Leefbaar, VVD, D66 en Denk geen steun gaven om de energietoeslag voor een grotere groep mogelijk te maken, zegt hij. "Dat viel me echt tegen. Ik hoop en bid dat het nieuwe college de armen de komende vier jaar niet in de kou zal laten staan."

Stichting De Verre Bergen zegt in een schriftelijke verklaring dat mede door de schenking nu in totaal 83.300 huishoudens in Rotterdam worden geholpen met 800 euro. "Juist huishoudens in armoede hebben vaak geen reserves om de hogere energieprijzen op te vangen."