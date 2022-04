Een automobilist is zaterdagochtend rond 5.00 uur het water ingereden op de Carnissesingel in Rotterdam-Charlois. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de inzittenden gevlucht waren.

Er werden wel meerdere flessen lachgas aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder onder invloed was van lachgas.

Rond 5.00 uur kreeg de politie een melding van een te water geraakte voertuig aan de Carnissesingel. Omdat niet duidelijk was of er nog mensen in of rond het voertuig aanwezig waren werden naast een ambulance en het MMT ook de brandweerduikers gealarmeerd. Na een korte zoektocht bleek dat er niemand in of nabij de auto was.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig geborgen. De politie doet onderzoek naar de eigenaar van het voertuig.