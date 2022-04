Nu de meivakantie begonnen is, trekken Rotterdammers weer massaal het land uit. Rotterdam The Hague Airport verwacht bijna zevenduizend reizigers per dag in de komende twee weken. Maar wie zijn auto een week op het vliegveld parkeert, is bijna een kwart meer geld kwijt dan in 2019.

Reiswebsite Vliegveldinfo deed onderzoek naar het parkeergeld op de Nederlandse vliegvelden. Voor een week parkeren bij Rotterdam The Hague Airport ben je nu 73 euro kwijt. Dat is 25 procent meer in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. Op Schiphol en in Eindhoven, Groningen en Maastricht zijn de prijzen eveneens gestegen. Ook voor een weekend parkeren ben je bij Nederlandse luchthavens meer kwijt.

Volgens Vliegveldinfo zijn de parkeerkosten op twaalf van de zestien onderzochte luchthavens gestegen. Wil je nog tegen de oude prijs parkeren? Dan moet je op de luchthavens van Luik en Brugge in België en die van Weeze in Duitsland zijn. De luchthaven van Bremen is qua parkeerkosten zelfs iets goedkoper geworden. Met de huidige benzinekosten zal dat alleen niet echt rendabel zijn.

Ouderwets druk

De Rotterdamse luchthaven verwacht in de meivakantie evenveel passagiers als in dezelfde periode voor de coronacrisis. De luchthaven zegt te verwachten dat zo’n 89.000 personen er de komende twee weken opstijgen. ‘De passagiersaantallen liggen, na de coronaperiode, nog iets lager dan in 2019, maar op de piekmomenten kan het drukker zijn dan in 2019’, aldus Rotterdam The Hague Airport.

RTHA waarschuwt voor langere rijen. Op het voorterrein is, net als in de twee voorgaande jaren, een tent neergezet. Hier kunnen passagiers beschermd tegen de zon of regen in de rij staan. In samenwerking met het Albeda staan er gastvrouwen en -heren om vragen te beantwoorden.