Bij een steekpartij nabij de KFC op het Marconiplein in Rotterdam is een zestienjarige Rotterdammer gewond geraakt. Vlak na deze steekpartij heeft de politie een verdachte, eveneens een zestienjarige Rotterdammer, aangehouden. Hij bleek echter niets met de steekpartij te maken te hebben en is weer op vrije voeten.

De politie kreeg donderdagmiddag rond 17.10 uur melding van het steekincident, dat vermoedelijk plaatsvond op de parkeerplaats van de fastfoodketen. De twee daders sloegen ter voet op de vlucht. Vlak na de steekpartij zagen agenten een jongen rennen die (deels) aan het signalement voldeed. Zij besloten hem aan te houden. Toen later bleek dat de tiener niets te maken had met het steekincident, is hij direct in vrijheid gesteld. De politie is daarom nog op zoek naar de twee daders. Beiden hadden een donkere huidskleur en droegen donkere kleding. Het slachtoffer van de steekpartij was aanspreekbaar na het incident. Hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De KFC was tijdelijk afgezet na het steekincident. De politie heeft camerabeelden bekeken.