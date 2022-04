De RET breidt het cameratoezicht uit om reizen met het openbaar vervoer in Rotterdam veiliger te maken. boa's kunnen sinds kort live meekijken als er iets vervelends gebeurt in de tram. Dit jaar wordt dat ook voor de bussen geregeld. Er kan dan op afstand worden beslist of er boa's of agenten naartoe moeten.

'Een pittig jaar', zo blikt RET-directeur Maurice Unck terug op 2021. De vervoerder kampte met een hoog ziekteverzuim, een krap personeelsbestand, veel minder reizigers dan pre-corona en toenemend fysiek geweld richting medewerkers. Dat blijkt uit het jaarverslag.

In totaal vonden er 456 incidenten plaats waar personen bij betrokken waren. Hoeveel van deze incidenten direct gericht waren tegen medewerkers van het vervoersbedrijf, kon de RET donderdag niet zeggen. Wel is duidelijk dat er ook meer arbeidsongevallen met letsel, met als oorzaak agressie, spugen en bedreigingen, waren dan in 2020. Maar liefst 78 medewerkers liepen hierdoor letsel op.

De korte lontjes, die namen flink toe in 2021, zei de RET eerder al. De mondkapjesplicht leidde tot discussies in de voertuigen en er werden vele duizenden overtredingen van die plicht geregistreerd.

Hoewel het door bovenstaande cijfers lijkt alsof er meer incidenten waren dan in het jaar daarvoor, is dat niet het geval. Het aantal ernstige incidenten daalde. Er werd vaker een OV-verbod opgelegd. Sinds april kan dat ook aan reizigers die een wapen op zak hebben. En er is nog iets anders ingevoerd: de boa's van de RET mogen zelf mensen overbrengen naar het politiebureau, in plaats van te wachten tot de politie arriveert na een melding.

Op afstand meekijken

En dan is er nog iets om sneller te kunnen acteren voor het geval dat het fout gaat: op het moment dat er bij de centrale verkeersleiding een melding binnenkomt over een calamiteit in de tram, kan er via camera's live worden meegekeken. Dat gaan ze dit jaar in de bussen ook doen.

Wellicht kan dit het gevoel van sociale veiligheid in de voertuigen verhogen. Want de RET scoorde een dikke voldoende als eindcijfer (een 7,9), maar de veiligheid in de metro en tram scoort 'significant lager', valt te lezen in het jaarverslag. Vanwege een besparing zijn er sinds oktober ook minder conducteurs in de trams aanwezig. Iets wat de vakbond destijds onverantwoord noemde.

Minder kilometers

In 2021 waren er in totaal 99 miljoen 'instappers'. Dat is weliswaar een paar procent meer dan het jaar ervoor, maar nog steeds veel minder dan voor coronatijd. Het zorgde dan ook voor lagere kaartopbrengsten, waar de overheid een zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding voor geeft.

De cijfers zijn nog lang niet op het niveau van voor corona, toch is er ook goed nieuws voor de RET. Hoewel veel minder mensen het ov instapten in heel 2021, maar liefst 44 procent minder dan in 2019, trekt het aantal reizigers de laatste tijd flink aan. Het niveau ligt nu rond de 80 procent. "De verwachting is dat dit percentage in de loop van 2022 verder toeneemt'', licht Unck toe. Het vertrouwen is zo groot, dat er ver vooruit wordt gekeken: over een aantal jaar moeten er veel meer metro's gaan rijden op de drukste lijnen. Zo hoeven reizigers in de toekomst niet langer dan 2,5 minuut te wachten.

De directie en het management van de RET hebben trouwens afgezien van een bonus over het jaar 2021. Dat deden ze vanwege de coronacrisis en de steun die het bedrijf kreeg vanuit het Rijk.