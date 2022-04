Een nieuwe golf autokraken rolt over Rotterdam, Zuidplas en Capelle aan den IJssel. Dit keer heeft de criminele bende het vooral voorzien op de SKODA. De politie denkt dat het om op bestelling gestolen onderdelen gaat.

Het aantal auto's met inbraakschade dat bij Van As Autoschade in Capelle aan den IJssel binnenkomt, is niet meer op twee handen te tellen. Vanochtend nog kwam een slachtoffer zijn wagen brengen waaruit de navigatie was gestolen. "Als mensen bellen over schade, weten wij meteen om wat voor wagen het gaat: een SKODA Octavia", zegt Natasja van Rosmalen van Van As. "Uit die wagen is de apparatuur makkelijk te demonteren."

Dezelfde werkwijze

De daders hanteren telkens dezelfde werkwijze. Ze plegen hun inbraken kort na elkaar en bij elkaar in de buurt. Ze slaan een klein ruitje van het achterportier in en weten zo de auto's binnen te komen. Hun buit bestaat uit navigatie- en multimediasystemen die worden gedemonteerd.

De schadegevallen die Van As binnenkrijgt, komen vooral uit Nieuwerkerk aan den IJssel en de Rotterdamse wijken Nesselande en Zevenkamp. "Als je geluk hebt dan zit je stuur er nog in, maar soms is echt alles eruit gesloopt. Het is echt bizar", zegt Van Rosmalen.

Bij Van As vermoeden ze dat het inbrekersgilde lijsten bijhoudt van adressen met auto's waarin al is ingebroken, om later nog eens toe te slaan zodra de wagen is gerepareerd. "We zien mensen vaak nog een keer terugkomen. Eén meneer is al drie keer met zijn auto langs geweest. Vrijdag haalde hij zijn herstelde wagen op, maandag kwam hij hem opnieuw brengen. Weer was alles eruit. Die man stond bijna te huilen."

Ook aan Autoschade Zuidplas is de inbraakgolf niet ongemerkt voorbij gegaan. "Wij krijgen niet zozeer SKODA's binnen, maar meer Audi's en Mercedessen", zegt eigenaar Raymond van den Heuvel uit Nieuwerkerk aan den IJssel. "Sommige navigaties zijn gekoppeld aan het besturingssyteem en dan loopt de schade al snel op richting 7000 euro."

Tekort aan elektronica

Van den Heuvel vermoedt dat inbrekers het voorzien hebben op navigatiesystemen die vanwege het wereldwijde tekort aan elektronica nieuw niet meer te krijgen zijn. Datzelfde vermoedt ook Van As Autoschade. "We hebben hier sinds december vier opengebroken Mercedessen staan die wachten op nieuwe apparatuur die er niet is. Die wagens kunnen ondertussen niet rijden", zegt Van Rosmalen. Voor SKODA hebben leveranciers nog wel nieuwe onderdelen op de plank. "Maar ook die voorraad is niet onuitputtelijk."

Ondertussen is de inbraakgolf het gesprek van de dag in de getroffen wijken. Zo ook in Nesselande, weet Auke Bergsma van de Buurtpreventie. "Het geeft veel onrust", zegt hij. De afgelopen twee jaar werden al met enige regelmaat auto's in de Vinex-wijk gekraakt. "Het komt op en dooft weer uit, maar keert telkens weer terug." Bergsma houdt het op een bende uit het Oostblok. "Ze komen zelf langs of huren een paar jonge gasten hier die er lekker aan verdienen."

Alarm inbouwen

Hoe de autobezitter zich ertegen kan wapenen? "Een alarm laten inbouwen. Of bouwlampen neerzetten die gaan branden als iemand te dicht bij de wagen komt", tipt Van den Heuvel. "Een navilock laten installeren", vult Van Rosmalen aan. "Dat schrikt af. Maar een autokraak voorkomen, kun je helaas nooit."

De politie zet ondertussen extra in op autokraken en vraagt inwoners verdachte situaties meteen via 112 te melden zodat inbrekers op heterdaad betrapt kunnen worden. Ook camerabeelden, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's van woningen of winkels, ziet de politie graag tegemoet.