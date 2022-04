Helikopters, snelle boten en special forces. Het ministerie van Defensie laat dezer dagen zijn spierballen rollen in de haven. Liefhebbers van militair spektakel hebben pech, er is bijna niets te zien van de oefening.

Weinigen hebben het gemerkt, maar in de nacht van woensdag op donderdag vond er een metrokaping plaats op het Wilhelminaplein. Terwijl de stad sliep werd het ondergrondse station hermetisch afgesloten zodat marine-eenheden en de Dienst Speciale Interventies (DSI) de gijzeling van passagiers tot een goed einde konden brengen.

Donderdag stond er opnieuw een gijzeling op het programma. Opvarenden van een ferry in Hoek van Holland werden gevangen gehouden door terroristen, die met bommen dreigden en niet voor rede vatbaar waren. Alleen met wapengekletter konden de gijzelaars bevrijd worden.

Aan Port Defender doen onder meer de marine, de luchtmacht, de Dienst Speciale Interventies, het Havenbedrijf en de Veiligheidsregio Rotterdam mee. Er worden helikopters, snelle vaartuigen, duikploegen en explosievenexperts ingezet. De oefening is, in tegenstelling tot de vorige drie edities, nauwelijks zichtbaar voor het publiek, omdat de scenario's worden nagespeeld op afgesloten terreinen als container- en ferryterminals.

De oefening lijkt actueler dan ooit, met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd. Begin maart noemde VVD-parlementariër Bart Grootenhuis de Rotterdamse haven nog een mogelijk doelwit, als de Russen de oorlog zouden uitbreiden naar een Navo-land. De haven speelt een belangrijke rol bij troepenverplaatsingen en het verschepen van militair materieel. Dat maakt Rotterdam tot een zeer belangrijk object voor de Russen, stelde Grootenhuis, die pleit voor militaire beveiliging.

Of de oorlog in Oekraïne een rol speelde bij deze oefening? Nee, zegt een woordvoerder. De oefening is niet anders dan voorgaande jaren. Ook uit diplomatiek oogpunt is ervoor gekozen geen oorlogssituaties na te bootsen.