Feyenoord heeft opnieuw een pittige boete van de UEFA ontvangen. De club moet 70.125 euro betalen voor ongeregeldheden tijdens het thuisduel met Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League. Volgens de Europese voetbalbond hebben fans van Feyenoord op 7 april vuurwerk afgestoken en voorwerpen op het veld gegooid. Ook werden de trappen van De Kuip weer geblokkeerd.

Feyenoord kreeg dit seizoen al negen keer eerder een geldstraf van de UEFA. De club heeft nu al bijna voor 500.000 euro aan boetes opgelegd gekregen. Feyenoord mag op 28 april de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille van de halve finale van de Conference League in een volle Kuip afwerken. De club is donderdag meteen met de kaartverkoop gestart.



Er hangt nog wel een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek boven het hoofd van Feyenoord. De leiding van de club roept de eigen fans op om zich rond het thuisduel met Olympique Marseille te gedragen, zodat ze een week later ook bij het uitduel in het zuiden van Frankrijk welkom zijn.

Feyenoord speelt op 5 mei de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. De Franse club moet dan een deel van het Stade Vélodrome gesloten houden. Virage Nord, de tribune achter een van de doelen waar normaal gesproken de fanatieke aanhang zit, blijft leeg. Die tribune heeft een capaciteit van 13.000 plaatsen. De tuchtcommissie van de UEFA straft Marseille hiermee voor de ongeregeldheden van begin deze maand in de kwartfinale tegen het Griekse PAOK.

De finale van de Conference League staat voor 25 mei in Tirana op het programma.

Marino Pusic

Los van de boetes heeft assistent-trainer Marino Pusic een schorsing van één Europees duel opgelegd gekregen wegens de rode kaart die hij ontving in de rust van de thuiswedstrijd in De Kuip. Feyenoord heeft inmiddels van de UEFA bevestigd gekregen dat de afwezigheid van Pusic tijdens de return in Tsjechië de schorsing dekt.