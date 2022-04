Een zeventigjarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van ruim 1200 kilo cocaïne. Dit meldt de politie donderdag. De cocaïne was verspreid over diverse zendingen fruit die vanuit Zuid-Amerika naar Nederland kwamen.

De man, die werkte als expediteur, kwam vorig jaar in beeld door onderschepte berichten van de berichtendienst Anom. Er wordt nog onderzoek gedaan naar andere cocaïnevangsten waarbij hij mogelijk betrokken is. Tijdens doorzoekingen in zijn huis en bedrijfspand zijn administratie, digitale gegevensdragers, diverse telefoons en ruim 25.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam