Bij een steekpartij nabij de KFC op het Marconiplein in Rotterdam is een persoon gewond geraakt. Dat laat de politie weten. Het steekincident gebeurde rond 15.55 uur en vond vermoedelijk plaats op de parkeerplaats van de fastfoodketen. De twee daders, beiden tussen de twintig en de dertig jaar oud, zijn ter voet op de vlucht geslagen.

Een van de twee werd korte tijd later aangehouden op de Mathenesserdijk. Hij is door agenten geboeid en naar het politiebureau gebracht. De andere dader is nog op de vlucht. De KCF is afgezet voor het onderzoek. De politie is bezig met het bekijken van de camerabeelden.



Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is wel naar het ziekenhuis vervoerd. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.