De politie heeft woensdagochtend een 43-jarige man uit Rotterdam-Zuid aangehouden in een onderzoek naar fraude met vaste telefonie. De verdachte zat nog in zijn proeftijd, nadat hij in 2020 voor hetzelfde feit was aangehouden en veroordeeld.

Hij wordt er opnieuw van verdacht veel bestellingen te hebben geplaatst voor vaste telefonie, waarbij hij gebruikmaakte van valse identiteitsgegevens. De man pakte het slim aan: hij bestelde voor verschillende adressen tientallen modems en haalde deze zelf op bij de bezorgdienst. Vervolgens maakte hij hoge kosten, zonder dat hij hier zelf voor hoefde te betalen. De verdachte werd kort na 6.00 uur aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid. De politie vond in het huis tientallen modems (waaronder enkele aangesloten), telefoons en laptops. Deze zijn in beslag genomen. De totale schade bedraagt waarschijnlijk duizenden euro's. Eerder opgepakt De man werd in januari 2020 ook al opgepakt voor het oplichten van een groot telecombedrijf. Hij deed dit toen samen met zijn vrouw. De totale schade bedroeg toen zo'n 330 1.000 euro en nam daarna nog aanzienlijk toe. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Het onderzoek is in volle gang, laat de politie weten.