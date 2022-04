Bij het vormen van een nieuwe coalitie in Krimpen aan den IJssel moeten Leefbaar Krimpen en SGP het voortouw nemen. Dat adviseert informateur Henk Gossink, die de mogelijkheden voor een toekomstig college van b en w in de IJsselgemeente onderzocht. Om een ‘robuuste’ combinatie te krijgen, moeten zich nog een à twee partijen bij dit koningskoppel aansluiten.

Zijn voorstel is verder om in het komende proces alle raadsfracties uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan een bestuursakkoord. "De voorgenomen samenwerking tussen Leefbaar Krimpen en SGP is het resultaat van meerdere gespreksrondes'', zo luidt de toelichting. "Een verkenning van andere combinaties strandde. Een belangrijke eis van de informateur was dat een voorgestelde coalitie uit te leggen is aan de kiezer.''

Een coalitie waaraan Leefbaar Krimpen en SGP deelnemen - met respectievelijk zes en vijf zetels de grootste partijen in Krimpen - voldoet daaraan. Deze partijen vormen met elf zetels nét een meerderheid in de gemeenteraad. Verbreding van de coalitie is volgens Gossink wenselijk voor de stabiliteit van het bestuur.



De informateur heeft zijn eindverslag inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. In dit verslag wijst hij op de verschillen tussen Leefbaar Krimpen en SGP op inhoudelijke standpunten en politieke stijl. "Een succesvolle samenwerking tussen de partijen kan een meerwaarde vormen voor de politieke stabiliteit in Krimpen en voor de Krimpense samenleving. Gossink heeft deze als 'samen verschillend' gekenmerkt.''

Eindverslag

Alle fracties zijn bereid te werken aan een beter functionerende raad. Informateur Gossink deed gedurende het informatieproces een aantal stevige aanbevelingen om de bestuurscultuur in Krimpen op te krikken. In zijn eindverslag schrijft Gossink dat alle acht raadsfracties bereid zijn te werken aan verbetering van het functioneren van de raad. Donderdag licht de informateur zijn bevindingen toe in de raadsvergadering.