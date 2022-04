Na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond zijn zestien tips binnengekomen over de fietser die zaterdag in Vlaardingen een 21-jarige vrouw neerstak. Er is nog niemand aangehouden.

Over de bruikbaarheid van de tips kan de politie niets zeggen. De politie trekt de tips de komende dagen na en roept op om videobeelden te sturen. Op camerabeelden die tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht werden getoond, is de vermoedelijke dader te zien. Iets na middernacht op 16 april stak hij een 21-jarige vrouw in haar rug toen zij na een hockeyfeest naar huis fietste. De verdachte leek de vrouw toen al even te hebben gevolgd. De vrouw is buiten levensgevaar.