Een auto is maandagavond rond 23.15 uur vanaf een kade aan de Marconistraat in Rotterdam de Merwehaven ingereden. Daarbij is in ieder geval één persoon uit het water gered.

Deze persoon kon onder begeleiding van de hulpdiensten bij een lager deel van de kade komen, waarna deze inzittende van de auto veilig op de kant kon komen. Deze persoon is naar de ambulance gebracht. De hulpdiensten waren massaal aanwezig. Met hulp van een bergingsbedrijf is de auto, die helemaal onder water was verdwenen, uit de haven gehesen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.