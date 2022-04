Het vertrek van de Ajax-supporters uit De Kuip is onrustig verlopen na de verloren bekerfinale tegen PSV. Een paar supporters gooide buiten het stadion vuurwerk naar de Mobiele Eenheid (ME) die bij de bussen stond. Er zijn in totaal 22 supporters gearresteerd en drie gewonden gevallen waarvan 21 alweer op vrije voeten zijn.

Juist bij de bussen die voorop stonden om snel te vertrekken ging het mis. Een klein opstootje liep uit de hand toen vele teleurgestelde Ajax-supporters na het verlies van de bekerfinale weer uitstapten, met vuurwerk dat blijkbaar in de bus lag. De relschoppers trapten naar de ME, gooiden vuurwerk hun kant op en ook het luik van een vernield dakraam. Na een korte periode lukte het de ME de relschoppers weer naar binnen te krijgen, waarbij een enkeling letterlijk na binnen werd geslagen. Alleen door de deuren van de bus met het schild dicht te houden, wist de politie te voorkomen dat de supporters opnieuw zouden uitbreken. Bivakmutsen op Tijdens de wedstrijd moest de Rotterdamse politie al ingrijpen. Na de 2-1 van PSV drongen Ajax-supporters een vak met veel families binnen. Op een filmpje is te zien dat zij bivakmutsen op hadden. Er raakten twee PSV-supporters lichtgewond en konden ter plaatse worden behandeld. Eén agent raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis voor controle en behandeling. Vijf Ajax-supporters krijgen een maatregel van De Kuip opgelegd omdat zij zich niet aan de huisregels hielden door het uitbreken uit hun vak. In het stadion zouden ook vernielingen zijn aangericht op de wc aan de kant waar de Ajax-aanhang zat, naast het plakken van vele stickers. Verder zou de mindervalide tribune zijn bestormd. Arrestaties In totaal zijn buiten De Kuip 22 supporters gearresteerd voor openlijk geweld, het gooien of en bezit van vuurwerk, drugsbezit en niet voldoen aan bevel of vordering. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het zowel om PSV als Ajax-supporters. Voor de wedstrijd hadden grote groepen voetbalsupporters zich verzameld bij De Kuip voor de bekerfinale. Vanuit een bus met PSV-supporters werd vuurwerk gegooid naar een politiebusje. De politie te paard voerde daarna enkele charges uit tegen de supporters. Hierna keerde de rust snel terug. Rond het stadion waren veel politiemensen aanwezig. Fouilleren Tientallen Ajaxsupporters moesten de bekerfinale missen. Vier bussen uit Amsterdam waren niet gefouilleerd bij vertrek wat wel de afspraak was. Zij omzeilden deze controle doelbewust, aldus de politie. Hierop werden ze op een parkeerplaats van de A15 aan de kant gezet om alsnog gefouilleerd te worden. Twee bussen mochten daarna door en kwamen na de aftrap toch nog in De Kuip. De inzittenden van de twee andere bussen moesten urenlang wachten en zagen uiteindelijk geen bal rollen, vanwege het ontlopen van de controle en het bezit van drugs. Onder begeleiding van de ME gingen ze terug naar Amsterdam. Ongeregeldheden De politie is beducht voor een herhaling van december vorig jaar. Toen kwam het tot zware ongeregeldheden rond het Eredivisie-duel Feyenoord-Ajax. Bij het stadion in Rotterdam verzamelden zich voor de wedstrijd honderden mensen. Bij aankomst van de spelersbus van Ajax werd deze door relschoppers bekogeld en werd veel zwaar knalvuurwerk afgestoken dat ook naar de aanwezige agenten werd gegooid. Afronding Afgelopen zondagavond zijn 21 mensen die zijn aangehouden zijn volgens een politiewoordvoerder "afgehandeld". Er zit op dit moment nog een iemand vast. Deze persoon had drugs bij zich en komt waarschijnlijk maandag vrij. Van de andere 21 komen sommige er vanaf met een boete, anderen met een dagvaarding. Dat betekent dat ze zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden. Volg Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam