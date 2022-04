Een man is zondag op maandagnacht gewond geraakt door een schietpartij die ontstaan is door een vermoedelijke ruzie op het Berkelplein, daarbij werd een schot gelost.

De man wist te vluchten naar de Goudse Rijweg. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident werden meerdere straten afgezet.

Het Berkelplein is door de forensische opsporing onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang.