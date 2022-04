Tijdens de grote verbouwing van de bibliotheek in het Rotterdamse centrum, verhuizen de boeken, studieplekken en al het andere aanbod naar het gemeentekantoor om de hoek. Dit gebouw aan de Librijesteeg en Binnenrotte moet worden verbouwd om van eind 2025 tot medio 2029 als bibliotheek open te zijn.

Volgens wethouder Said Kasmi is het gemeentekantoor de enige optie, omdat er vele vierkante meters nodig zijn en vanwege ‘de overspannen vastgoedmarkt’. Het pand aan de Librijesteeg wordt op termijn afgestoten, aldus de wethouder. Dus daar zou wel plek zijn. Er zijn enkel aanpassingen nodig aan de entree en routes in het pand voor de grotere bezoekersstromen dan nu bij Werk en Inkomen.

De tijdelijke bieb is dan op slechts 200 meter van het huidige gebouw aan de Hoogstraat, waarvoor vijf nieuwe ontwerpen zijn gemaakt. Deze ontwerpen gebruiken de huidige Centrale Bibliotheek met de zo kenmerkende gele buizen als uitgangspunt.

In het gemeentekantoor zou ook voldoende plek zijn om te studeren, een van de eisen van de Rotterdamse politiek. De wethouder laat nu uitrekenen hoeveel de totale verbouwing zal kosten. Hij wil hierbij binnen het afgesproken budget blijven.