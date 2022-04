Een gewonde hermelijn alleen op straat: voor de Dierenambulance Rotterdam was het geen moeilijke beslissing, dit beestje moest geholpen worden. Met spoed brachten zij de hermelijn naar een dierenkliniek in Barendrecht. Helaas mocht de hulp niet meer baten. Nog geen 24 uur later ontvangt de dierenambulance een rekening van 56 euro. Een medewerker snapt er niets van: "Dit heeft niks meer met dierenliefde te maken, maar met geld verdienen."

Aan de zijkant van een fietspad lag het beestje. Hij was niet meer te redden, dat zag de medewerker direct. "Ik kan stiekem met een steen z'n hoofdje inslaan zodat het voorbij is, maar zo'n einde gun je niemand - ook een hermelijn niet. Dus heb ik hem zachtjes opgepakt en meegenomen. Maar dan begint het: want waar kan je op vrijdagavond naartoe?" In Rotterdam zijn er in de weekenden maar weinig dierenartsen beschikbaar. Een kliniek die wel open was, was Dierenkliniek Barendrecht.

Een spuitje

Eenmaal in de kliniek was het duidelijk dat het beestje echt niet meer te redden was. Hij kreeg een spuitje. Nog geen dag later ontving het bestuur van de Dierenambulance Rotterdam de rekening. 56 euro en 25 cent voor de euthanasie van het hermelijntje. "Ik dacht echt: Wat zeg je mij nou?" Wie voor de kosten opdraait van een wild dier zonder eigenaar kan verschillen. "Het ligt echt aan de arts."

Op Facebook plaatste de Dierenambulance Rotterdam de factuur. Gemixte reacties stroomden binnen: de één snapte het wel, het helpen van dieren kost immers geld, maar de ander begreep er niets van en stelde voor om mee te helpen met de kosten.

Wat er nu gaat gebeuren ligt in de handen van het bestuur, aldus de medewerker. "We wilden vooral laten zien wat er soms achter de schermen gebeurt."

De Dierenkliniek Barendrecht was niet bereikbaar voor commentaar.