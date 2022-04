Een tweede experiment met stille straatklinkers heeft opnieuw tot positieve resultaten geleid in Rotterdam. Dit keer bleek de geluidsoverlast bij de Hillevliet op Zuid te zijn gehalveerd.

Waar de stille straatsteen, als variant voor de reguliere betonnen steen, vorig jaar zomer aan de Burgemeester Baumannlaan in Overschie al voor twee a drie decibel geluidsreductie zorgde, zijn dezelfde resultaten nu ook gemeten langs de Hillevliet. Een halvering van het verkeersgeluid, zo blijkt uit metingen van Milieudienst DCMR. Om te toetsen of omwonenden de positieve effecten ook daadwerkelijk in de praktijk ervaren, nam duurzaamheidswethouder Arno Bonte een aantal van hen vandaag mee op een soundwalk langs delen van de Hillevliet met én zonder stille klinker.

"Het resultaat is verbazingwekkend!", zegt Richard Atteveld, leraar aan het naastgelegen Rotterdams Vakcollege De Hef. Samen met een tiental studenten nam hij deel aan het geluidsexperiment. "Je hoort een duidelijk dempend effect", zegt hij. "Bij de stille variant hoor je eigenlijk alleen nog het geluid dat de auto zelf maakt. Zodra meer mensen elektrisch rijden, is dat straks ook weg en wordt het hier nog stiller."

Ook Thea van Gils-Vlasveld, woonachtig aan de Hillevliet, is enthousiast. "Bij de bestaande bestrating hoor je het verkeer voorbijrazen. Waar de nieuwe klinkers liggen kun je zelfs de vogels weer horen fluiten. Zo mooi!"

De resultaten in Overschie en op Zuid zijn boven verwachting goed, vindt wethouder Arno Bonte. "En ik ben bovenal blij dat dit in de praktijk ook zo door de mensen wordt ervaren. We blijven meten of ook op lange termijn het positieve effect blijft en of dit wegdek niet sneller slijt, maar het lijkt erop dat stille klinkers ons kunnen helpen in het verminderen van het verkeerslawaai."