In een woning aan de Schalkeroord in Rotterdam-Reyeroord heeft even na middernacht een steekincident plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Hierbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. In de woning waren ook vier mannen aanwezig, zij zijn aangehouden.

De vier mannen zitten nog vast op het politiebureau. De politie onderzoekt hun rol in het steekincident. Wat zich heeft afgespeeld in de woning voorafgaand aan het steekincident is nog onduidelijk.