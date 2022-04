Fortuna/Delta Logistiek heeft in de Rotterdamse Ahoy Arena de finale van de Korfbal League gewonnen. In een heroïsch gevecht met PKC, de landskampioen van 2021, trokken de Delftenaren met 22-21 aan het langste eind.

Fortuna revancheerde zich hiermee voor de verloren finale van vorig jaar (22-18) die toen, vanwege de corona-omstandigheden, niet in de Ahoy Arena werd afgewerkt. Zaterdagmiddag hadden de Delftenaren een minieme voorsprong bij rust: 12-11. In de bloedstollende slotfase, waarin Fortuna 22-18 voor stond, werd het nog razend spannend nadat PKC tot een punt naderde (22-21).

Onder toeziend oog van ruim achtduizend toeschouwers kroonde Daan Preuninger zich met zeven treffers tot man van de wedstrijd. Als Nederlands kampioen doet Fortuna in 2023 mee aan Europa Cup voor clubteams. In 2020 kroonde de ploeg van Ard Korporaal en Damien Folkerts zich in Hongarije tot Europees Kampioen.