De politie heeft zaterdag twee Feyenoord-supporters aangehouden voor de mishandeling van een groep Utrecht-aanhangers in januari van dit jaar. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Het is woensdagavond 12 januari, rond 20.00 uur als uit het niets een groep in het donker geklede mannen - zwarte kleding aan, capuchons op - de parkeergarage onder de kantine van de Utrechtse voetbalclub UVV en het fitnessfiliaal van Sportcity binnenstormt. Een groep Utrechters wordt overvallen terwijl zij bokstrainingen doen in de parkeergarage.

Een man die tussen de geparkeerde auto's wordt belaagd, schreeuwt 'ik hoor er niet bij, ik hoor er niet bij'. Er vallen rake klappen, de paniek is hoorbaar en een aantal personen raakt gewond bij de confrontatie.

Twee teams van voetbalvereniging UVV die op een nabijgelegen veld trainen - jongens onder de 17 - weten niet wat ze meemaken als ze het lawaai horen dat vanuit de parkeergarage over het sportpark galmt. Ze blijven buiten schot. De politie wordt gebeld, maar als zij op de plek van de vechtpartij aankomen zijn de Feyenoord-aanhangers al vertrokken naar hun auto's.

Door het basisteam van politie Utrecht-Centrum wordt, in samenwerking met de voetbaleenheid van de politie, een onderzoek gestart naar de mishandeling. En dat leidt naar twee mannen. Het gaat om een man van 37 jaar uit Rotterdam en een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Zij zijn zaterdagochtend aangehouden. Beide mannen zitten vast voor verhoor.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.