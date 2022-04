Een 33-jarige Rotterdammer is zaterdagochtend aangehouden voor een inbraak in Leeuwarden. De bewoner van de woning trof de man, een bekende van hem, slapend aan in zijn bed.

De politie kreeg omstreeks 6.15 uur een melding dat was ingebroken in een woning aan de Wissedwinger in de Friese hoofdstad. Agenten troffen de verdachte, een 33-jarige Rotterdammer én een bekende van de aangever, aan in het bed. 'Hij is wakker gemaakt en aangehouden voor vernieling', aldus de politie van Leeuwarden op Twitter.