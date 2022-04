Naar schatting rond de tienduizend Rotterdammers komen toch niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro.

Het gaat om de mensen met een inkomen tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum, waar de gemeente eerder van stelde dat ze wél recht hebben op extra compensatie voor de hoge energieprijzen. "Een bittere pil voor deze groep, want ook zij zijn hard getroffen door de stijgende energielasten'', zegt een woordvoerder van wethouder Michiel Grauss (armoedebeleid, ChristenUnie-SGP).

Overgemaakt

Drie weken geleden meldde de gemeente dat bijna 32.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering eenmalig 800 euro krijgen uitgekeerd en dat daarna Rotterdammers volgen met een inkomen tot 130 procent van het minimum.

Maar het Rijk, dat de toelage betaalt, ging daar niet in mee. De landelijke armoederegelingen zijn bedoeld voor mensen met een minimuminkomen tot 120 procent en niet, zoals in Rotterdam, tot 130 procent. De gemeente krijgt deze week bijna 48 miljoen euro overgemaakt om de energietoeslagen te betalen. Een uitbreiding zou de gemeente 3,7 miljoen euro kosten en dat is het stadsbestuur niet van plan.