Anny Attema blijft een jaar langer burgemeester van Ridderkerk. De 67-jarige PvdA-bestuurder is door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, per 1 oktober 2022 benoemd tot waarnemend burgemeester in haar huidige gemeente. Ze zal naar verwachting tot medio 2023 blijven.

Op 1 oktober loopt de tweede ambtstermijn van Attema af. Omdat er dan nog geen opvolger is, blijft ze langer aan als waarnemer. Dat doet de burgemeester op verzoek van de commissaris van de Koning en in overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Ridderkerk. Attema kondigde in januari tijdens haar nieuwjaarstoespraak aan niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn, omdat zij halverwege de nieuwe termijn 70 jaar wordt. Daardoor ontstaat er vanaf 1 oktober 2022 een burgemeestersvacature in Ridderkerk. Opvolger Vanwege de vele lopende benoemingsprocedures in Zuid-Holland, lukt het niet voor die datum een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in Ridderkerk aan te stellen. De zoektocht naar een opvolger kan mogelijk pas eind dit jaar beginnen. Anny Attema gaf aan bereid te zijn om ter overbrugging het waarnemerschap op zich te nemen. Ze is sinds 2010 burgemeester van de gemeente Ridderkerk. Daarvoor was ze raadslid en wethouder voor de PvdA in de gemeente Vlaardingen (1990-2010).