De vermiste opvarende van het gekapseisde binnenvaartschip is vermoedelijk niet meer in leven. Dat laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. "De omstandigheden zijn dusdanig erg dat de overlevingskans niet groot is."

Donderdagavond kapseisde op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering bij Hoek van Holland een binnenvaartschip. De kapitein kon door duikers worden gered, maar de zoektocht naar de tweede opvarende werd in de loop van de nacht gestaakt.

Het slachtoffer zal of in het schip zijn, of zal in het water terecht zijn gekomen en zijn meegevoerd door het water. Er stond op het moment dat het gebeurde donderdag een ebstroom, dus een stroom richting zee. Er wordt volgens de woordvoerder niet meer actief in de omgeving gezocht naar het vermiste bemanningslid. "Maar we zijn wel extra alert."

Donderdagnacht werd er een grote zoekactie opgestart door duikers van het duik- en bergingsbedrijf Smit naar de vermiste opvarende. Rond 1.00 uur werd deze actie gestaakt. Aanvankelijk zocht een duikersteam van de brandweer naar de vermiste persoon. Die duikers zijn in de loop van de avond teruggekeerd naar de kazernes, waarna gespecialiseerde duikers nog hebben gezocht.

Urk

Naast de vermiste persoon was er nog een andere opvarende op het 40 meter lange binnenvaartschip. Die is door de hulpdiensten al eerder uit het water gehaald en was goed aanspreekbaar. Het binnenvaartschip kapseisde donderdag door nog onbekende oorzaak in de buurt van de Maeslantkering, bij Hoek van Holland.

De opvarenden van het schip komen uit Urk. Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt dat de schrik hem om het hart sloeg toen hij het nieuws vernam. 'We hopen en bidden om een goede afloop', schrijft hij op Twitter.

Kapitein gered

"De geredde persoon verkeert in redelijk goede gezondheid'', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de kapitein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij had verklaard dat er een tweede persoon op het schip aanwezig was.

Op het moment dat het schip kapseisde, was er toevallig een schip van duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit de Rotterdamse Waalhaven in de buurt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het zoeken in gezonken schepen en heeft de drie duikteams van de brandweer geholpen bij de zoektocht. Ook is onder andere een drone gebruikt. "Op het schip hebben we onder andere op de romp geklopt'', vertelt de woordvoerder. "We hoopten geluidssignalen te ontvangen van de vermiste persoon, maar we hebben helaas niets gehoord.''

Geen gevaarlijke lading

De prioriteit ligt inmiddels niet meer bij het zoeken van de vermiste persoon, maar bij het bergen van het schip. De berging is vrijdagochtend nog altijd aan de gang. Het scheepvaartverkeer kan er desondanks wel gewoon langs. Het vaartuig was geladen met anodeblokken, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Die worden volgens hem gebruikt in de industrie. "Het is een soort samengeperst koolstof." De lading vormt geen gevaar voor de natuur.