De Rotterdamse gemeente treft opnieuw verkeersmaatregelen op de Meent. De Meentbrug en de Leeuwenstraat worden op donderdagen en in de weekenden 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De maatregelen starten vandaag en duren tot in ieder geval tot 3 oktober.

In 2020 en in 2021 ging de Meentbrug op de 'flaneerstraat' ook al deels op slot voor doorgaand verkeer, in de strijd tegen overlast van auto's tot diep in de nacht. "Op basis van het advies van verschillende betrokken partijen hebben we besloten om dit jaar opnieuw te testen", aldus de gemeente. Die wil onderzoeken wat de invloed van de afsluitingen is in een tijd zonder coronamaatregelen.

Op donderdag tot en met zaterdag zijn de Meentbrug en de Leeuwenstraat van 22.00 tot 5.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Op zondag gelden de maatregelen van 22.00 uur tot 3.00 uur. Overigens geldt voor fietsers, scooters en voetgangers een uitzondering. Als tijdens evenementen de Coolsingel vanaf de Meent is afgesloten, vervallen de afsluitingen.

Flaneerstraat

De Meent staat van oudsher bekend als een flaneerstraat voor bezitters van dure auto's die graag het vermogen van hun uitlaten aan de terrassen laten horen. In de zomer van 2020 nam de overlast een enorme vlucht, vermoedelijk omdat andere flaneerstraten - de Witte de Withstraat en de West-Kruiskade - respectievelijk dicht en autoluw werden gemaakt.

Bewoners aan de Meent deden destijds vanwege het nachtelijke getoeter geen oog meer dicht, ondernemers kregen klachten van hun klanten. Ze trokken aan de bel bij de gemeente. Op de Meent werden hekken geplaatst en verkeersregelaars ingezet.

Definitieve verkeersmaatregelen

Naast de afsluitingen treft de gemeente dit jaar definitieve verkeersmaatregelen op de Meent. Zo komen er verhogingen van kruispunten en plaatst de gemeente drempels bij het Haagseveer. De werkzaamheden starten volgende week en moeten medio juni klaar zijn.

