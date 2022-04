In Rotterdam is het aantal keren dat de gemeente moest ingrijpen bij illegaal sekswerk ruim verdubbeld. Werden in Rotterdam in 2020 nog 23 panden gesloten en 5 dwangsommen opgelegd, een jaar later gebeurde dat 49 keer en verdubbelde het aantal dwangsommen. En dan zijn cijfers uit december 2021 nog niet meegerekend.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na eerdere berichtgeving van NU.nl. Tijdens de coronacrisis moesten bordelen gedwongen sluiten. Verder was er weinig gelegenheid tot ander sekswerk. Dat leidde ertoe dat prostituees hun werk verplaatsten naar woonhuizen, kantoorpanden of hotels. Voor sekswerk in deze panden was vaak geen vergunning verleend. Niet alleen in Rotterdam steeg het aantal sluitingen en dwangsommen. Sloot de gemeente Den Haag in 2020 nog één pand waar de illegaal werkende sekswerkers actief waren, in 2021 was dat opgelopen naar zes. In Amsterdam werd vorig jaar 22 keer vaker een dwangsom opgelegd vergeleken met een jaar eerder, meldt NU.nl. Registratiesysteem Later dit jaar stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk. Het gaat dan onder meer om een registratiesysteem voor prostituees. De wet moet zorgen voor een ander vergunningsbeleid voor sekswerkers.