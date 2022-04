De grote brand bij een metaalrecyclingbedrijf aan de Quebecstraat in de Rotterdamse Botlek is onder controle. Woensdagavond vloog volgens de Veiligheidsregio zo'n 40.000 ton (!) schrootafval in brand. Daarbij kwam zeer veel rook vrij, die tot in de wijde omgeving te ruiken was. De veiligheidsregio verwacht dat de brand, die nog niet uit is, nog lange tijd rook zal veroorzaken.

De brand vond plaats bij metaalbedrijf EMR. De rook trok aan het begin van de nacht van woensdag op donderdag richting het noordoosten. Inwoners van Vlaardingen en Schiedam, aan de andere kant van het water, kregen daardoor een NL-Alert met het verzoek om ramen en deuren gesloten te houden. Milieudienst DCMR ontving tot nu toe 30 meldingen van rookoverlast.

Rook- en stankoverlast

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt bij de brand in de gigantische berg schrootafval. Over de oorzaak is nog niets bekend. Alhoewel de lucht die mensen inademen stinkt, is die volgens de veiligheidsregio niet gevaarlijk. Overigens is de overlast van rook en stank door de brand sinds donderdagochtend sterk verminderd.

De verwachting is dat de wind in de loop van donderdagochtend zal draaien in oostelijke richting. Het is hierdoor goed mogelijk dat inwoners in het oostelijke deel van de regio later op de dag last krijgen van rook- of stankklachten, waarschuwt de veiligheidsregio. Het gaat dan onder meer om delen van Rotterdam.

Grote brand

De eerste melding van de brand kwam bij de politie rond 22.30 uur op woensdagavond binnen. De veiligheidsregio sprak van een grote brand en schaalde op naar GRIP-1. Dat houdt in dat er een centrale commandopost werd ingericht om de communicatie tussen politie, brandweer en andere hulpverleners makkelijker te maken.

Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse. "Maar dit is vooral erg groot in omvang en rookontwikkeling'', verduidelijkte een woordvoerder.

Schroot uit elkaar trekken

Het lag aan het schrootmetaal dat de brandweer uren nodig had om de brand onder controle te krijgen, zegt woordvoerder Ryan Bergkamp van de veiligheidsregio. "Dat moet je uit elkaar trekken. Met meerdere graafmachines halen we steeds een plukje van de stapel en dat blussen we. En dat telkens opnieuw. Omdat het over een enorme hoeveelheid schroot gaat, kost dat heel veel tijd."

Nog altijd staan brandweerlieden op het terrein. "Zij blussen de rest van het schrootmetaal dat er nog ligt. We verwachten echter niet meer dat de brand opnieuw groter kan worden." Het zal nog de gehele donderdag duren voordat al het schrootafval volledig is geblust. Eerder ging de veiligheidsregio er nog van uit dat het dagen zou kosten.

Vaker brand

Het is niet de eerste keer dat het metaalrecyclingbedrijf te maken heeft met een brand. In 2018 woedde ook al een brand in de gigantische berg schrootafval bij EMR. Destijds werd ook een NL-Alert verstuurd naar omwonenden.

Vorig jaar vatte schroot op een schip dat bij het bedrijf lag aangemeerd nog vlam. Dat leidde tot veel stank- en rookoverlast voor de omgeving.

Rotterdam