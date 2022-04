Het heeft lang geduurd, maar vanaf donderdag is het dragen van een mondkapje in de ziekenhuizen in de Rotterdamse regio niet meer verplicht. Dat is besloten in het bestuurlijk overleg van de ziekenhuizen uit de omgeving.

De afgelopen weken hielden de ziekenhuizen, ondanks de landelijk doorgevoerde versoepelingen, nog de regel aan om in de ziekenhuizen een mond-neusmasker te dragen. Er geldt nog wel een uitzondering en dat is als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. In de spreekkamer is dat bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek niet mogelijk. Dan moet zowel de patiënt als de arts een mondkapje dragen. Volg Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam