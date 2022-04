Eugenel H. (44), de Rotterdammer die afgelopen september zijn ‘gebruikersmaatje’ met negentien messteken om het leven bracht, heeft gekregen waar hij de rechter al om had gevraagd: een celstraf én tbs.

Het drama vond afgelopen september in H.'s woning aan de Valenciadreef plaats. Daarbij kwam het 45-jarige 'gebruikersmaatje' van H., moeder van drie kinderen, om het leven. De Rotterdammer stak haar maar liefst negentien keer.

H. was ten tijde van de steekpartij zwaar onder invloed: hij had al zo'n 24 uur achter elkaar drugs en alcohol gebruikt. Vlak vóór het steken nam hij nog kalmerende medicatie in de hoop dat-ie 'out' zou gaan en het slachtoffer niet zou vermoorden.

De stemmen in zijn hoofd, die hem aanspoorden zijn maatje te doden, waren echter te dwingend en dus stak hij alsnog. Zonder de moord, zo vertelden de stemmen hem, zou H. geen hulp krijgen.

Buren hoorden het slachtoffer 'hou op, hou op' gillen. "Haar laatste minuten moeten angstaanjagend zijn geweest toen zij door haar maatje werd doodgestoken", stelde de officier van justitie twee weken geleden ter zitting.

De aanklager eiste tien jaar cel én tbs. En daar was H., die zich niets meer van het drama zei te herinneren, het volledig mee eens: hij verklaarde 'zo lang mogelijk' binnen te willen blijven.

Nog steeds 'moordstem' in hoofd

Woensdag werd H. tot zes jaar cel én tbs veroordeeld. De rechter acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. De behandelingen zijn nodig, omdat de kans groot is dat H. zonder hulp opnieuw in de fout gaat. De Rotterdammer heeft namelijk nog altijd een stem in zijn hoofd die hem aanspoort iemand te doden.

Twee weken geleden bood H. zijn excuses aan richting de nabestaanden. "Het spijt mij zo dat dit is gebeurd. Ik kan het helaas niet terugdraaien. Zo ben ik niet."