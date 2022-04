De bewoners van een huis aan de Riebeekstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord wisten niet wat hen overkwam toen er opeens een kogel door de keukenvloer schoot. Ze belden direct de politie. Ondertussen sloegen twee mannen vanuit de woning eronder op de vlucht.

De politie hoorde via getuigen van de vluchtactie, waardoor ze de mannen niet veel later konden aanhouden. Ze komen beiden uit Rotterdam en zijn 30 en 34 jaar. Het incident vond zondagavond rond 18.45 uur plaats. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat zich precies in het huis heeft afgespeeld. Tot nu toe is er geen vuurwapen gevonden.

Rotterdam